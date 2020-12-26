Минимальный размер алиментов представляет собой гарантированный государством минимум, который должен получать ребенок соответствующего возраста.
Другими словами, это та нижняя планка, за которую не должен переступать плательщик алиментов на ребенка вне зависимости от того, какой он имеет уровень дохода.
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Какой минимальный размер алиментов
Согласно ч. 2 ст. 182 Семейного Кодекса Украины: «Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.
Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть приговорен судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов».
Что такое прожиточной минимум для ребенка соответствующего возраста, а также актуальные размеры такого минимума приведены в соответствующей статье.
В связи с постоянными изменениями в действующем законодательстве Украины этот размер может изменятся.
Минимальная сумма алиментов в Украине
минимальный гарантированный размер алиментов в 2021 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2021 года – 960 грн. 50 коп.;
- с 1 июля 2021 года – 1006 грн. 50 коп.;
- с 1 декабря 2021 года – 1050 грн. 00 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2021 года – 1197 грн. 50 коп.;
- с 1 июля 2021 года – 1255 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2021 года – 1309 грн. 00 коп.
минимальный рекомендуемый размер алиментов в 2021 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2021 года — 1921 гривна
- с 1 июля 2021 года — 2013 гривен
- с 1 декабря 2021 года — 2100 гривен
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2021 года — 2395 гривен
- с 1 июля 2021 года — 2510 гривен
- с 1 декабря 2021 года — 2618 гривен
минимальный гарантированный размер алиментов в 2020 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2019 года – 889 грн. 50 коп.;
- с 1 июля 2019 года – 929 грн. 50 коп.;
- с 1 декабря 2019 года – 960 грн. 50 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2019 года – 1109 грн. 00 коп.;
- с 1 июля 2019 года – 1159 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2019 года – 1197 грн. 50 коп.
минимальный рекомендуемый размер алиментов в 2020 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2020 года – 1779 грн. 00 коп.;
- с 1 июля 2020 года – 1859 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2020 года – 1921 грн. 00 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2020 года – 2218 грн. 00 коп.;
- с 1 июля 2020 года – 2318 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2020 года – 2395 грн. 00 коп.
минимальный гарантированный размер алиментов в 2019 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2019 года – 813 грн. 00 коп.;
- с 1 июля 2019 года – 849 грн. 50 коп.;
- с 1 декабря 2019 года – 889 грн. 50 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2019 года – 1013 грн. 50 коп.;
- с 1 июля 2019 года – 1059 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2019 года – 1109 грн. 00 коп.
минимальный рекомендуемый размер алиментов в 2019 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2019 года – 1626 грн. 00 коп.;
- с 1 июля 2019 года – 1699 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2019 года – 1779 грн. 00 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2019 года – 2027 грн. 00 коп.;
- с 1 июля 2019 года – 2118 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2019 года – 2218 грн. 00 коп.
в 2018 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2018 года – 746 грн. 00 коп.;
- с 1 июля 2018 года – 779 грн. 50 коп.;
- с 1 декабря 2018 года – 813 грн. 00 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2018 года – 930 грн. 00 коп.;
- с 1 июля 2018 года – 972 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2018 года – 1013 грн. 50 коп.
в 2017 году (по новому закону)
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2017 года – 677 грн. 50 коп.;
- с 1 мая 2017 года – 713 грн. 00 коп.;
- с 1 декабря 2017 года – 746 грн. 00 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2017 года – 844 грн. 50 коп.;
- с 1 мая 2017 года – 888 грн. 50 коп.;
- с 1 декабря 2017 года – 930 грн. 00 коп.
в 2016 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2016 года – 350 грн. 10 коп.;
- с 1 мая 2016 года – 368 грн. 40 коп.;
- с 1 декабря 2016 года – 393 грн. 90 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2016 года – 436 грн. 50 коп.;
- с 1 мая 2016 года – 459 грн. 30 коп.;
- с 1 декабря 2016 года – 491 грн. 10 коп.
в 2015 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
- с 1 января 2015 года – 309 грн. 60 коп.;
- с 1 сентября 2015 года – 350 грн. 10 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2015 года – 385 грн. 80 коп.;
- с 1 сентября 2015 года – 436 грн. 50 коп.
Необходимость определения минимального размера алиментов
Определение минимального размера алиментов, который должен начисляться, очень важна, ведь именно он учитывается при подачи, а также рассмотрении иска о взыскании алиментов в суде. Суд не вправе определить меньший размер алиментов, чем минимальный гарантированный размер, поскольку это нарушит права ребенка на полноценную жизнь и всестороннее развитие.
Кроме того, именно по этой граничной планке выравниваются алименты, которые были присуждены судом в твердой денежной сумме. Для этого используется несколько законодательно определенных способов, таких как:
- индексация алиментов;
- обращение в суд с иском об увеличении алиментов на содержание ребенка;
- обращение в государственные органы с заявлением на получение государственной помощи.
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223 комментария
Добрый день, подскажите если муж не работает,а дочке 13 лет сколько он должен нам платить алиментов?
Добрый день. Алименты вы можете просить назначить как в твердой сумме, так и в части от дохода, вне зависимости от того, работает муж или нет. В любом случае эта сумма не может быть ниже 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В вашем случае — это 930 грн.
Добрый день, у меня ребенку исполнится в конце января 6 лет, но даже до 6 лет на ребенка начисляли меньше указанного минимума, т.е. 427гр.80коп, куда обратиться в данной ситуации?
Здравствуйте, Наталья.
Чтобы проконсультировать вас по данному вопросу необходимо уточнить следующее:
— на основании чего вам делают эти начисления (какие документы имеются у вас на руках)?
— если у вас есть решение суда о взыскании алиментов, то напишите резолютивную часть решения — что суд присудил.
— работает ли на данный момент плательщик алиментов или он является безработным?
здравствуйте, скажите, пожалуйста, если присуждено в твердой сумме выплачивать (800 грн), но на данный момент эта сумма меньше 50% прожиточного минимума ребенка ( 930 грн), что делать , чтобы дотянуть хотя бы до этого уровня (на данный момент и в дальнейшем). нужно ли истцу подавать в суд на индексацию алиментов и как правильно сформулировать прошение ? или должно автоматически повышаться до 50% минимума ? или же подавать в суд на изменение способа взыскания (от части дохода), чтоб уже точно не менее 50% прожит. миним. выплачивал
ответчик имеет непостоянный заработок, в решении суда написано , что должен ежемесячно уплачивать в фиксированной сумме 800 грн. не указано, что с индексацией или без
Здравствуйте. В разводе 2.5 года. Все время плачу на карточку 1000 гр. После развода мама, переписала свой дом на меня. Я не работающий. Есть авто. Сколько может призначить суд, официально? +-. Дочке 8 лет.
Добрый день. Законодательством определено, что алименты присуждаются одному из супругов в доле от заработка (дохода) второго из супругов и (или) в твердой денежной сумме. При этом способ начисления (в % или твердой денежной сумме) выбирает истец при подаче иска в суд, вне зависимости от того, работаете ли вы или нет.
Минимальный размер алиментов на одного ребенка, который назначается судом, не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Например, в 2018 году установленный следующий прожиточный минимум на ребенка: возвратом от 6 до 18 лет – 1860 грн., т.е. суд назначит не менее — 930 грн. Следует так же помнить, что прожиточный минимум меняется у нас 3 раза на год, ставки на 2018 год вы найдете здесь.
Если алименты в % от заработка, то как правило на одного ребенка назначают 1/4 часть заработка, которые исчисляются для неработающих исходя из размера средней зарплаты по данной местности.
Если алименты в твердой денежной сумме, то она может просить суд назначить конкретную сумму, которая должна быть не ниже 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Как правило это может быть и 1000 и 1500 и даже 3000, все зависит от факторов, влияющих на их размер. О них расписано в статье — https://prosto-alimenty.com/razmer-alimentov-na-rebenka-v-ukraine/
Добрый день. Вы можете пойти двумя путями:
— первый — индексация. Индексация размера алиментов производится предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами — предпринимателями, которые осуществляют соответствующие отчисления алиментов с дохода плательщика алиментов. Так как он не работает, то вы обращаетесь в исполнительную службу к гос.исполнителю за проведением индексации алиментов, назначенных судом в твердой денежной сумме.
— второй — иск об изменении способа взыскания алиментов. Изменить твердую сумму на % от заработка. Начисления в % от заработка будут производится исходя из размера средней зарплаты по данной местности.
Добрый вечер. Вопрос, если человек не работает, и у него ребенок 10лет, какую минимальную сумму алиментов он обязан платить???
Здравствуйте. Минимальные алименты не могут быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В вашем случае — это 930 грн.
Здравствуйте, а если алименты выплачиваются на двоих детей двум разным матерям, то размер одних алиментов всё равно должен быть не менее 930грн на каждого ( при минимальной заработной плате)?
Здравствуйте, минимальный размер алиментов не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Однако, если плательщик алиментов получает минимальную заработную плату, то из его заработка государственный исполнитель может взыскивать на алименты не более 50 %.
Добрый день,у моего мужа (не официального)двое детей дл 18 лет от первого брака,платил 1000 в месяц,бывшая жена подала иск что бы увеличить размер алиментов до 3000 грн,что делать чтоб избежать этого??
Добрый день.
Размер алиментов устанавливается судом исходя из следующих факторов:
— состояние здоровья и материальное положение ребенка;
— состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;
— наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;
— наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств;
— доведенные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказано источник происхождения средств;
— иные обстоятельства, имеющие существенное значение.
Исходя из этого, вам необходимо будет доказывать в суде факт того, почему ваш муж не может оплачивать алименты в большем размере.
Здравствуйте! Мы с мужем в разводе уже год, у нас есть общей ребёнок 2.5 года. Бывший муж работает но не официально, зарабатывает 10 000 грн в месяц доход постоянный. Какую саму алиментов он должен выплачивать ребёнку?
Подскажите пожалуйста как быть? Плачу алименты 1600 грн. В месяц сейчас вроде повысили буду платить больше! У меня вопрос вижу что деньги до детей не доходят!((( Гуляю с ними хожу в кафе кино! Как сделать чтоб деньги ишли на детей Я в замешательстве!(((
Добрый день. В соответствии с положениями статьи 186 СКУ вы можете обратиться с заявлением в орган опеки и попечительства, который проверит целевое расходование алиментов. И если этим органом будет установлено нецелевое расходование денег, являющихся собственностью ребенка, то вы, как плательщик алиментов, имеет право обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов или о внесении части алиментов на личный счет ребенка в отделении Государственного сберегательного банка Украины.
Добрый день. То, что плательщик алиментов зарабатывает 10 тыс в месяц вы не сможете доказать, поскольку он работает не официально.
Есть два пути уплаты алиментов — добровольный (заключается договор об уплате алиментов у нотариуса) и принудительный (через суд).
Что касается размера алиментов:
Как правило взыскивают 1/4 часть от заработка и если плательщик алиментов не работает или работает не официально, то ему начисляют 1/4 часть от заработной платы по региону. В любом случае, размер алиментов не может быть ниже 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста (на ребенка до 6 лет составляет 746 грн.).
Кроме того, вы можете просить суд назначить алименты не в проценте от заработка, а в твердой денежной сумме (например 2-3 тыс грн). Однако у этого метода есть свои недостатки, поскольку сумма со временем обесценится и придется обращаться за индексацией алиментов или заново подавать иск в суд с просьбой увеличить размер алиментов.
Добрый день! Подскажите. Бывший муж официально получает мин. з/п. Работает директором в своей же фирме (ООО). Двое детей. Алименты рассчитываются только по з/п или от дохода фирмы тоже?
Здравствуйте. Алименты рассчитываются с определенных видов заработка, подробный перечень которых рассмотрен в статье — https://prosto-alimenty.com/s-kakih-dohodov-uderzhivayutsya-alimenty/
Здравствуйте,моему ребенку 10лет.бывший муж платит алименты по 500грн. и то с задержками по 3-5мес.суд присудил 1/4 алиментов.сейчас я в браке 2 раз,и на данный момент в декрете.Сколько сейчас он должен ребенку перечислять деньги?И куда обратиться,чтобы больше платил?
Здравствуйте!В розводе уже 3 года муж не работает ребенку 9 лет.Елименты получали год по 350 потом ещё два по 500.Какую сумму он должен платить сейчас?
Здравствуйте. Минимальные алименты на ребенка 9 лет на 01.01.2018 составляют 930 грн.
Здравствуйте. Минимальный размер алиментов на ребенка в возрасте 10 лет составляет 930 грн.
Вы можете обратиться к государственному исполнителю у которого открыто исполнительное производство по взысканию с отца ребенка алиментов и узнать какую сумму он должен перечислять (работает ли он или нет).
Также, поскольку имеют место задержки в выплате алиментов то наверняка есть задолженность плательщика алиментов перед вами. Поэтому у того же гос исполнителя вы можете взять справку о задолженности и обратиться в суд для начисления пени за каждый день просрочки выплаты алиментов — 1% за каждый день — размер которой должен быть не более 100% задолженности.
Здравствуйте! В разводе 4 года, имею двух детей (8,13 лет) По решению суда бывший муж платит 1/3 от зарплаты, но не меньше 30 про.ммин В декабре мы получили 1016 на двоих! Сколько должен платить с января 2018 года? Он официально работает ( мин.зарплата) ( директор фирмы)))) Во втором браке он воспитывает не свою дочь и недавно родилась ещё!
Огромное спасибо!
Здравствуйте.
Минимальные алименты на двоих детей составляют 1860 грн. (930+930), что составляет 50% минимальной заработной платы.
Согласно ст. 128 КЗоТ взыскивать с зарплаты в качестве алиментов на несовершеннолетних детей могут до 70 % «чистой» зарплаты.
Здравствуйте)
Подскажите , ребёнку 4 года
Ходит в садик ( месяц обучения 2700 грн)
Отец работает зарплата около 5-8тыс.
Мы в разводе . Но на алименты я не подавала . Есть у нас общая Квартира .у отца ребёнка есть другая семья и маленький ребёнок, у меня тоже уже есть муж .
То как тогда ?
Здравствуйте.
Есть два пути уплаты алиментов — добровольный (заключается договор об уплате алиментов у нотариуса) и принудительный (через подачу искового заявления о взыскании алиментов в суд). Какой из способов выбрать — зависит от сложившейся ситуации.
Также законом определен порядок прекращения уплаты алиментов:
Ст. 190 СК Украины: 1. Тот из родителей, с кем проживает ребенок, и тот из родителей, кто проживает отдельно от нее, с разрешения органа опеки и попечительства могут заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество ( жилой дом, квартиру, земельный участок и т.д.).
Что касается размера алиментов:
Как правило, на одного ребенка, назначают алименты в размере 1/4 части от заработка, но не ниже 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста (на ребенка до 6 лет составляет 746 грн.).
В разводе более года, у нас общий ребенок 6 лет. Суд постановил уплату алиментов 25% от дохода, но не менее 30% от прожиточного минимума (декабрь 2016)
А исполнительную службу пока не обращалась. Отец ребенка начал платить деньги на карточку. Суммы были разные 300-1000 грн в месяц, иногда вообще забывал платить.
Сейчас отношения ухудшились. Хочу обратиться в исполнительную службу.
1. Подскажите согласно нового закона достаточно решения суда и они сами сделают расчет до 50%.(вместо 30) или необходимо снова обращаться в суд?
2. Необходимо ли озвучивать суммы, которве переводились?
Подскажите как правильно подготовиться к походу в исполнительную службу.
Здравствуйте.
1. Что касается нововведения в законодательстве относительно увеличения минимального размера алиментов с 30 до 50%, то они автоматически применяются также к решениям, которые были до момента вступления закона в силу. Поэтому вам нет необходимости заново подавать иск в суд, поскольку суд такой иск просто не примет.
2. Если вы обращаетесь сейчас в исполнительную службу, то начисления алиментов происходит с момента подачи вами иска в суд, т.е. с 2016 года. Исходя из этого, вашему бывшему мужу будет начислена задолженность (даже учитывая то что он периодически чтото оплачивал).
Для похода в исполнительную службу вы должны взять с собой:
— паспорт + копию
— оригинал решения суда и исполнительного листа
+ заранее подготовить реквизиты на которые гос исполнитель будет перечислять вам алименты, они указываются в заявлении
У исполнительной службе вы напишите заявление об открытии исполнительного производства по делу о взыскании алиментов и сдадите его в канцелярию. Советуем при этом писать заявление в двух экземплярах, чтобы один с пометкой о получении остался у вас.
Рассмотрев заявление гос.исполнитель открывает по нем производство.
После открытия производства: вы можете в исполнительной говорить что были от него перечисления на карточку (тогда его задолженность с 2016 года по настоящее время будет за минусом этих перечислений). Если не говорить, то отца ребенка все равно будут вызывать в исполнительную службу относительно взыскания алиментов, и уже он будет пытаться доказать, что перечислял вам средства в качестве алиментов (если в назначении платежа такого указано не было).
Добрый день. В разводе год, не существуем как семья с 2015 года. На алименты не подавала. Сейчас хочу этим занятся. Ребенку 7 лет. Подскажите с чего начать? И если отец совершенно не учавстует в жизни ребенка можно ли его лешить родительских прав?
Здравствуйте.
Начать необходимо со сбора документов, полный перечень доступен на странице — https://prosto-alimenty.com/poryadok-obrashheniya-v-sud-na-vzyskanie-alimentov/
Далее идет составление искового заявления и подачи его в суд.
Что же касается лишения родительских прав, то ст. 164 СК Украины предусмотрены основания для лишения родительских прав:
1. Мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если она, он:
1) не забрали ребенка из роддома или из другого учреждения здравоохранения без уважительной причины и в течение шести месяцев не проявляли относительно него родительской заботы;
2) уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка;
3) жестоко обращаются с ребенком;
4) являются хроническими алкоголиками или наркоманами;
5) прибегают к любым видам эксплуатации ребенка, принуждают его к попрошайничеству и бродяжничеству;
6) осуждены за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка.
2. Мать, отец могут быть лишены родительских прав по основаниям, установленным пунктами 2, 4 и 5 части первой этой статьи, лишь в случае достижения ими совершеннолетия.
Если такие основания отсутствуют то суд не примет иск.
Кроме того, необходимо обратиться в службу опеки и попечительства, которая выдаст вам решение о целесообразности лишения родительских прав.
Добрый вечер,такая ситуация,бывшая жена моего гражданского мужа,с которым у нас общий 2 летний ребёнок,все время требует увеличить размер алиментов на их 4 летнего сына.Судом алименты не назначались,муж платит добровольно 1500-2000грн в мес переводом на карту.При этом бывшая угрожает что подаст иск на якобы неуплату алиментов,и его не выпустят за границу и заставят платить за все 4 года сумму алиментов.Возможно ли это?как доказать,что он платил все время,и какую сумму может назначить суд,если работает он неофициально за границей,а здесь официально на з п 2000грн? И может ли каким то образом учитываться тот факт,что муж оформил дарственную на ребёнка от первого брака на трехкомнатную квартиру,но правда до развода,тк говорила не даст развод пока не напишет эту дарственную.Она же работает помощником судьи.Спасибо
Здравствуйте. При добровольной уплате алиментов путем перевода на карточный счет обязательно указывайте назначение платежа — алименты на ФИО ребенка. Это будет для вас дополнительной гарантией в случае ее обращения в суд.
За все 4 года заставить платить она не сможет, поскольку законодательно алименты за прошедшее время могут быть взысканы лишь за 3 года и то в случае доказательства суду факта того, что она обращалась к вашему супругу за алиментами, а он их не выплачивал, уклонялся от выплаты.
Алименты назначаются судом как правило в размере 1/4 — 1/3 на одного ребенка.
Минимальная сумма алиментов на ребенка 4 лет — 746 грн.
Здравствуйте.У мужа официально минимальная зарплата,какая будет сумма алиментов?
Здравствуйте. Алименты на одного ребенка назначаются в размере 1/4 части от дохода или в твердой денежной сумме. При этом эти размеры не должны быть ниже 50 % прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста (суммы которых наведены в статье выше).
Здравствуйте, мой брат сейчас временно не работает. Суд ему назначил алименты на ребенка в размере 25 % от з/п ( это было когда брат ещё работал). Сейчас он платит по 1000 грн. месяц . Как ему нужно платить — 50 % от прожиточного минимума на ребенка или 25% от средней з/ п по региону?
Здравствуйте.
Ему необходимо платить 25% от размера средней заработной платы работника по местности.
Здравствуйте!Бывший муж ездит на заработки в Литву,В Украине не работает,на какие алименты можно расчитывать,ребёнку 6 лет?
Здравствуйте.
Минимальные алименты на ребенка в возрасте 6 лет составляют 930 грн.
Судом как правило назначают алименты в размере 1/4 части от заработка, но не менее 50 % прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.
Если он не официально работает за границей, то алименты будут взыскиваться исходя из размера средней заработной платы работника по местности его проживания (т.е. где он прописан).
Доброго вечора підскажіть мені будь ласка якщьо я розведений і колишня дружина не подавала на аліменти но я всерівно перераховую на дитину по 800грн. І прицьому я перебуваю в новому шлюбі і вже є 2 неповнолітні дитини яка сума повинна бути до сплати мінімальна?
Здравствуйте.
Минимальная сумма алиментов в Украине в 2018 году
На одного ребенка в возрасте до 6 лет:
с 1 января 2018 года – 746 грн. 00 коп.;
с 1 мая 2018 года – 779 грн. 50 коп.;
с 1 декабря 2018 года – 813 грн. 00 коп.
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
с 1 января 2018 года – 930 грн. 00 коп.;
с 1 мая 2018 года – 972 грн. 00 коп.;
с 1 декабря 2018 года – 1013 грн. 50 коп.
Здравствуйте, подала на алименты в конце декабря 2017года..в конце февраля отправила письмо в выконавчу ..в другой район области..бывший не чего ещё не платил..толи то письмо не дошло..или ему нужно самому в выконавчу ехать..говорит не чего не знает..И ещё вопрос: когда писала заявление в суде..секретарь сказала..что алименты 880 грн.(ребёнку 2,8лет).??почему так.Бывший говорит..что будет платить только 50% от минималки..в законе так и написано.Возможно я имею право на какую-то ещё помощь.?! Так как на себя до конца декрета не просила алименты..доход только 860 грн. Муж официально не работает,как быть?!?
Здравствуйте.
1. Размер алиментов определяется тем, что указано в резолютивной части решения суда — ВИРІШИВ: Стягнути з … .
2. Для открытия исполнительного производства пишется соответствующее заявление и вместе с решением суда и исполнительным листом отдается в исполнительную службу. Исполнитель на следующий день после получения заявления открывает исполнительное производство о чем выносит постановление, которое направляется должнику заказным письмом с уведомлением. И тогда начинается взыскание алиментов, которые перечисляются на указанные вами в заявлении реквизиты.
Поэтому для того, чтобы понять причину, вам необходимо обратиться в исполнительную службу.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста сколько муж должен платить алименты на ребёнка, если его зарплата 20.000 и у него на иждевении 2 детей и я в декрете? Заранее большое спасибо.
Здравствуйте.
Размер алиментов на 3х детей составляет 1/2 часть от заработка, т.е. по 1/6 части на каждого ребенка.
Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Подробные суммы минимальных размеров вы найдете в статье — https://prosto-alimenty.com/minimalnye-alimenty-v-ukraine/
Здравствуйте.При добровольной выплате алиментов могу ли я выплачивать на счет ребенка (2 годика ребенку) и на счет с кем проживает ребенок? Как всю процедуру оформить ,нужно ли заверять нотариально? Надо ли обращаться в суд? Кто присутствует при оформлении? Какие документы нужны? Какая общая сумма выплаты (на два счета),если официально не работаю?
Здравствуйте.
1. Минимальный размер алиментов на ребенка в возрасте 2х лет — 746 грн. На одного ребенка как правило взыскивают 1/4 часть от заработка.
2. При добровольной выплате алиментов вы сами договариваетесь о перечислениях, размерах и условиях. Такое соглашение можно оформить в виде договора об уплате алиментов. Договор заключается в письменной форме и нотариально заверяется. Подробнее об оформлении такого рода договорах вы можете прочитать в статье — https://prosto-alimenty.com/coglashenie-ob-uplate-alimentov/
3. В суд обращаются в случае не урегулирования порядка выплаты алиментов мировым путем, т.е. когда есть спор между сторонами. Иск подается тем из родителей, с которым проживает ребенок.
Здраствуйте.я получала алименты с государства 930 грн.(т.к. бывший муж вообще не платит) пока не работала.сыну 12 лет. Сейчас вышла на работу на минималку. Выплатили мне 410 грн. Это правильно? Почему так мало?
Здравствуйте.
Размер временной государственной помощи на ребенка установлен в п. 8 Положения и равняется разнице между 50 % прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев.
Пример такого расчета наведен в статье — https://prosto-alimenty.com/alimenty-ot-gosudarstva-v-ukraine/ в которой вы можете подставить свои данные и проверить правильность расчета гос.помощи.
Добрый день подскажите назначили алименты 1.4 дохода с безработного мужа сумма вышла 1868 грн.сегодня была в исполнительной службе отдали бумагу мужу что он должен заплатить алименты в сумме 3800 так как алименты начисляются с 15 января! он в это время мне давал деньги на ребенка под расписку.Он хочет теперь ее предъявить приставу чтобы меньше заплатить примут ли ее у него?
Здравствуйте.
Если в расписке будет четко указано что это алименты на ребенка за определенный период, то гос исполнитель вполне может принять такую расписку, как свидетельство получения вами алиментов на ребенка.
Добрый день. Ребенка родила в 2004 году, в 2005 году развелась. На алименты не подавала, т.к. была устная договоренность, что быв.муж будет ежемесячно плать по 100 у.е. платил пару месяцев, потом перестал, с ребенком не видится. В 2010 году лишила его род.прав. Могу ли я подать на алименты, за период с 2006 по сегодняшний день или только за три года? Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Согласно ч. 2 ст. 191 СКУ: Алименты за прошедшее время могут быть присуждены, если истец подаст суду доказательства того, что он принимал меры относительно получения алиментов с ответчика, но не мог их получить в связи с уклонением последнего от их уплаты. В этом случае суд может присудить алименты за прошедшее время, но не более чем за три года.
Такими мерами могут быть различными, например, вы обращались к его родителям с просьбой повлиять на него, чтобы тот платил алименты на ребенка или направлял ему письма с такой требованием по месту жительства или в адрес его места работы). Уклонение может выражаться в том, что обязанное лицо — уклонялся от заключения договора об уплате алиментов на содержание ребенка, скрывал свое место положения, заработок (доходы) и другие подобные действия.
Не имея на руках доказательств нет смысла обращаться в суд за взысканием алиментов за прошедшее время.
Здравствуйте!Бывшая жена на данный момент платит по 500гр.в месяц на ребенка 10 лет(решение суда 2016)т.к.на период заседания была беременна и не работала.Как сейчас,ее второму ребенку 2 года,но при этом замужем и она по-прежнему не работает.Могу ли я обратиться в суд для пересмотрения суммы выплаты?
Спасибо!
Здравствуйте.
Вы можете обратиться в суд с иском на увеличение размера алиментов на ребенка, основываясь на том, что ваш ребенок не получает даже гарантированного законодательством минимального размера алиментов.
Добрый вечер. Имею дочь от первого брака судом присуждены алименты одна четвертая от всех видов доходов но не меньше 30 процентов от прожиточного минимума на ребенка. Официально не работаю. Имею ещё двух детей двух лет и трёх месяцев и жену на содержании. Какую сумму алиментов я должен платить первой дочери? Исполнительная служба счетае т от среднего дохода по региону , почему не от минимума?
Здравствуйте.
Алименты с безработного начисляются исходя из размер средней заработной платы работника по данной местности. Данная норма закреплена в Семейном Кодексе Украины — статья 195.
Добрый день. Мой муж платит алименты своему сыну 9 лет от первого брака 1000 грн платежом на карту на протяжении 4 лет без договорённости сторон! В марте этого года пришло нам решение суда о том , что ему назначен официальный платёж алиментов, реквизиты не указаны! С бывшей не общается… как можно оплачивать алименты, чтоб они доходили до ребёнка ? Срок действия Карты на которую ранее платили закончился (
Здравствуйте.
Решение суда о взыскании алиментов исполняется через государственную исполнительную службу. Дело исполнитель открывает на основании заявления получателя алиментов о чем и выносит постановление. Данное постановление должно прийти вам по почте. Именно у гос исполнителя вы сможете узнать все реквизиты для перечисления средств в счет алиментов.
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Бывшему мужу в 2010 году было назначено судом выплачивать алименты — не мение 30% от прочитанного минимума. Выплачивать по 700грн. Мне говорят чтоб выплачивать 50 нужно подавать опять в суд. Что делать? Автоматически пересчитывать не собираются у него на работе.
Здравствуйте.
Для изменения размера с 30% на 50% вам необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением.
Здравствуйте! Если человек стоит на учете в центре занятости как безработный, но пока не получает никаких выплат, должен ли он платить алименты исходя из средней зарплаты по региону или минимальную сумму?
Здравствуйте.
Если он стоит на учете как безработный и не получает никакого пособия, то выплаты осуществляются исходя из размера средней заработной платы работника по данной местности.
Спасибо!
А если было еще указано не меньше 25% прожиткового минимума на ребенка. Или это не важно?!
В решении суда может быть указано: Взыскать алименты с ФИО на имя ФИО на содержание несовершеннолетнего ребенка ФИО в размере 1/4 (т.е. 25%) от заработка, но не менее 30 % прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Там никак не может быть указано два раза: не менее 25% прожиткового минимума на ребенка и не менее 30% от прочитанного минимума.
В данном случае мы обращаемся за увеличением размера минимально взыскиваемых алиментов, т.е. с 30 % просим 50 % прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.
Сам размер алиментов, т.е. 1/4 часть от заработка, увеличивать нет необходимости. Разве что у вас есть основания для такого увеличения, предусмотренные ст. 192 СКУ и которые расписаны в статье — https://prosto-alimenty.com/uvelichenie-ili-umenshenie-razmera-alimentov/ В таком случае вы можете просить увеличение алиментов с 1/4 на 1/3 часть от заработка.
Здравствуйте! Выплачиваю алименты на двоих детей. Суд присудил выплачивать алименты в размере 1/4 части от заработка, но не менее 30 % прожиточного минимума на на каждого ребенка. Я безработный. Официальный доход у меня есть. Материальная помощь от несчастного случая на производстве 2000 грн. Как правильно должны расчитать алименты? Какую сумму я должен выплачивать?
Добрый день. Отец ребенка работает неофициально ЧП, официально получает пенсию по инвалидности 3 группа. Алименты по решению суда назначены были в 2009 году 1/4 от всех видов доходов. Алименты взыскивают только с пенсии 800 грн. Как обязать платить с неофициального дохода? Ребенку 12 лет. От второго брака у меня есть еще 2 детей 4 и 1,5 лет, скоро должен родиться ребенок. Муж также платит алименты на содержание ребенка от первого брака по 2500 грн. в месяц.
Здравствуйте.
Согласно Постановлению КМУ № 146 «О перечне видов доходов, учитываемых при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц» удержание алиментов с работников производится со всех видов заработка и дополнительного вознаграждения как по основной работе, так и по работой по совместительству, в том числе из: сумм, выплачиваемых для возмещения убытков в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья, за исключением сумм для возмещения расходов на уход за ними, на дополнительное питание, санаторно-курортное лечение (включая оплату проезда) и протезирование потерпевших.
Таким образом, алименты будут рассчитываться из получаемой вами помощи.
Здравствуйте.
Вы не сможете обязать платить алименты с неофициального дохода, т.к. у вас нет подтверждения о получении таких доходов.
Однако вы можете обратиться в суд с иском:
— на увеличение алиментов если есть условия по ст. 182 СКУ:
1. При определении размера алиментов суд учитывает
1) состояние здоровья и материальное положение ребенка;
2) состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;
3) наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;
3-1) наличие движимого и недвижимого имущества, денежных средств;
3-2) доведены взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказано источник происхождения средств;
4) иные обстоятельства, имеющие существенное значение.
2. Размер алиментов должно быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.
Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
— на взыскание дополнительных расходов на ребенка. Пример иска — https://prosto-alimenty.com/obrazets-iskovogo-zayavleniya-o-vzyskanii-dopolnitelnyh-rashodov-na-soderzhanie-rebenka/
Добрый день.Мы с женой прожили 7 лет.Она родила мне троих дочек.За все время я ей ни разу не изменял,даже и в мыслях не было.Был против абортов,так как считаю это грехом,и она тоже разделяла мои убеждения.Когда забеременела третьим ребенком,говорила как бы шутя «Смотри,если когда нибудь бросишь,то будешь платить на троих детей половину зарплаты на алименты».Я ее любил и твердо знал что никогда не брошу,да еще и с тремя детьми.Разве мог я подумать,что в моей жизни случится все наоборот,что жена мне начнет изменять с моим же родным братом.
Мой родной брат бросил свою жену с ребенком в 2015 году,и поселился по соседству возле нас, через дом,метров 30.Причины я тогда не знал,но его жена винила во всем мою и угрожала ей.Мы тогда смеялись с женой с ее глупости,а жена обнимала и говорила я только тебя люблю.
Брат стал ходить в гости каждый день,то чаю попить,то с пивком,то поесть.Дома ничего не готовил,только мивины запаривал,я как то привык что он постоянно у меня тусуется.Приходил не зависимо на роботе я или дома,но я ему доверял,это же родной брат.И спустя два года,в прошлом году он соблазнил мою жену.Его теперь я ненавижу.Они стали любовниками,пол года она мне изменяла,обещала что это в последний раз.Но я задолбался их ловить и драться с ним.Хотя ее за все время даже пальцем не обидел.Но это предистория.
Мой брат снял квартиру и она ушла к нему.На развод и алименты она не подавала.Договорились на словах,что я буду половину с зар.платы отдавать добровольно на детей.Не все деньгами.А так :я плачу за садик детям,покупаю на 500-700 грн игрушки или одежку,а остальное перечисляю на карточку приват банка,через приват 24.Получаю я не много в районе 5000 грн,половина это 2500.
2500 — за садик — игрушки или одежка,остается где то 1500 перечисляю на карточку.
У меня 2500,с них я хоть 2 раза в месяц забираю детей к себе на выходные.Машины нету,приходится нанимать,это 400 грн за 2 раза,+ 400 на сладости и фрукты малышам,итого 800,остается мне 1700 прожить месяц с комунальными,хоть и субсидия.Без комунальных 500 грн в месяц на продукты ,хлеб и стир.порошок и прочие расходы.Едва выкручиваюсь,во всем себе отказывая.
Так платить алименты я попросил.Почему?Мне было бы проще,что бы высчитывали с зар.платы,все было бы официально,и ни о чем бы не беспокоился.Но с того что у меня остается,я трачу на то что бы хоть 2 раза в месяц забрать детей на выходные и на сладости им,остальное что бы прожить.У меня не будет денег купить им одежку,игрушки.А дети это очень ценят,радуются и хвастаются,какое папа платье купил,какую куклу красивую.
Если бы я мог,я лучше бы тратил половину зар.платы,как алименты,но именно на детей,покупая одежду,игрушки и прочие товары.Дети не будут ценить,если папа им ничего не покупает.Они не оценят того что папа заплатил алименты.В ихнем понимании будет мама купила,мама заплатила,мама потратилась,а то за какие средства она купила,их не интересует.Что с папы высчитали алименты и перечислили маме.Много знаю таких случаев в знакомых и на работе.С человека высчитывают половину зар.платы,а родные сыновья морду воротят,потому что все мама про них заботится и тратится,и это уже почти взрослые.И с женой развелся потому что застал в постели с любовником.
Жена получает на детей от государства 2600 грн в месяц,но даже этих денег она на детей никогда не тратила.Меньше половины,или треть,хотя одеждой детской все завалено.Часто надаривали и родственники и кумы.Остальное тратила на косметику,платья,одежду себе и пр.товары.И у нас три дочки разницей в 2 года,одежда не успевает изнашиваться,младшие донашивают после старшей.
На свои 5000 я покупал продукты,химия,аптека,газ,свет и прочие товары и потребности.Хватало,еще и 1000-1500 оставалась на всякие ремонты.
В этом месяце спрашиваю жену,что купить детям хоть на 500 грн?Оплачу садик,остальное скину на карточку.Говорит в этом месяце детям ничего не надо.Но я говорю ей,я выплачиваю алименты кому?Детям или на твое содержание с любовником?
Жена говорит я тебе сделала услугу,согласилась на твои условия.Не нравится подам на алименты,будешь платить еще больше чем 50%.Спрашиваю как это?Больше чем 50% точно не прийдется.Говорит,будешь еще платить на мое содержание.Это братец мой,ее любовник,бросил жену с ребенком,и платит алименты ище и на содержание жене.Поговорили по телефону,а потом думаю какой же бред.Она ушла к любовнику,живет с ним,спит с ним,а муж по мимо алиментов,должен оплачивать ее содержание?
Неужели это так?
И если она подаст на алименты,с меня могут высчитать и за прошлые месяцы?Если я плачу за садик,покупаю одежду и игрушки,и перечисляю 1500 грн на ей карточку?
Могу я через суд выплачивать алименты покупая детям все необходимое?Отчитываясь если надо за каждую копейку,предоставляя все чеки?Или контролировать куда деньги были потрачены?
Я понимаю тех женщин,которых бросают с детьми,осуждаю таких мужчин.Ты наделал детей и обязан за отвечать.Понимаю тех женщин,которые терпят теранию со стороны мужей,и которым приходится уходить и разводится.
Но что делать мужчинам в тех случаях,когда живешь с женой тихо мирно.Когда ни разу и руку на нее не поднял.Когда она чувствует себя главнее в семье.Ты делаешь много той работы,которую в других семьях в основном на женщина.Сажаешь огород,полишь,убираешь,сам,потому что жену жалеешь.Дома чистишь картошку,а жена готовит.
Думаете семьи сейчас рушатся только потому,что муж нашел любовницу и ушел с семьи?А как же случаи,когда и муж нормальный в семье.
И все равно появляется любовник.Муж может уже надоел,а тут более красивый,веселый.Захотелось новых впечатлений,новых эмоций.Сейчас понятия морали и нравственности уже не те что у наших бабушек и дедушек.А что она теряет.Мужа?А тут любовник,новая любовь.Еще что теряет?А аж ничего!!!
Законы для всех одинаковы.Пойдет к любовнику,он будет получать зар.плату,она будет получать на детей от государства,с мужа сдерет алименты,может жить станет еще круче чем жила.
Я бы вносил в закон кое какие корректировки относительно таких ситуаций.
А сколько семей будет разрушено.Может мужья будут задумываться,прежде чем уйти с семьи,что им придется платить не малые алименты,и никуда они не ускользнут.А что женщинам?Свобода действий!Застукал муж жену в постели с любовником,простил.Второй раз застукал,простил.А дальше она ставит ультиматум:выбирай,либо терпи и не обращай внимания,либо я ухожу к другому,а ты будешь платить алименты.И ладно еще один ребенок,а когда двое или трое.В моем случае пол года терпел ее выходки,думал перебесится,облагоразумится.В конце концов не выдержал и поставил ультиматум.Выбирай либо он либо я.Если дальше мы живем вместе,то без измен и ты завязываешь с ним все отношения.И никого третьего между нами.Ты,я и дети.А больше никак,я так жить больше не могу.После чего она заявила,»ну не хочешь со мной жить,значит я ухожу,а ты мне будешь отдавать половину зар.платы».Вот вам женская логика или наглость.После чего я еще раз уточнил «я не говорил,что не хочу с тобой жить,я не могу уже жить в изменах».Она ответила «я поняла,мне нужно собирать вещи».
А в законах нет никаких пунктов на подобные ситуации,у таких женщин полностью развязаны руки,и вся власть у них.
Здравствуйте. Мы с мужем живем вместе 7 лет. У него от второго брака есть дочь, ей 17 лет. Он все время платить алименты вовремя, плюс инвалидные, у нее один глаз не видит. Но сейчас поменял место работы и зарплата у него 5300. Сколько он должен платить? У бывшей жены спрашивал куда она тратит деньги, она ответила не твое дело.
Добрый день.
Если алименты взыскиваются по решению суда — то сумма исчисляется из того, что указано в резолютивной части.
Если алименты уплачиваются на добровольной основе — по договоренности сторон.
Кроме того, уплачивая алименты вы можете проверить их целевое использование согласно ст. 186 СКУ:
1. По заявлению плательщика алиментов или по собственной инициативе орган опеки и попечительства проверяет целевое расходование алиментов.
2. В случае нецелевого расходования алиментов плательщик имеет право обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов или о внесении части алиментов на личный счет ребенка в отделении Государственного сберегательного банка Украины.
Здравствуйте.
1. Жена имеет право на алименты в случае:
— проживания с ней ребенка, до достижению ребенком 3х лет.
— после расторжения брака бывший супруг (муж или жена) также имеет право на алименты от другого супруга, если:
— один из супругов стал нетрудоспособным еще до расторжения брака или на протяжении одного года со дня расторжения брака, при этом он нуждается в материальной помощи, а другой супруг может предоставить соответствующую помощь;
— один из супругов получил инвалидность как во время брака или на протяжении одного года со дня расторжения брака, так и после истечения этого годичного срока, если такая инвалидность была результатом противоправного поведения по отношению к нему другого супруга во время брака (при этом право на алименты возникает вне зависимости от права на возмещение вреда);
— на момент расторжения брака супругу до достижения пенсионного возраста осталось не более пяти лет, то такой супруг имеет право на алименты после достижения пенсионного возраста при условии, что супруги проживали совместно в браке не менее десяти лет.
В других случаях алименты на содержание жены не взыскиваются.
2. Граничный размер взысканий из заработной платы — при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей не более 70% (ст. 128 Кодекса законов о труде Украины, ст. 70 Закона Украины «Об исполнительном производстве», п. 23 Постановления Пленума Верховного суда Украины «О применении судами отдельных норм Семейного кодекса Украины при рассмотрении дел относительно отцовства, материнства и взыскания алиментов» от 25.05.2006 г. № 3).
3. Алименты за прошедшее время могут быть присуждены, если истец подаст суду доказательства того, что он принимал меры относительно получения алиментов с ответчика, но не мог их получить в связи с уклонением последнего от их уплаты. В этом случае суд может присудить алименты за прошедшее время, но не более чем за три года. Такими доказательствами могут быть письменные обращения к плательщику об уплате алиментов, скрывание плательщика своего места проживания и т.д.
Не имея весомых доказательств алименты за прошедшее время не взыскиваются.
4. Алименты на 3х детей присуждаются судом как правило в 1/2 части от заработка.
5. При выплате алиментов по решению суда вы можете проконтролировать их целевое использование согласно ст. 186 СКУ:
— По заявлению плательщика алиментов или по собственной инициативе орган опеки и попечительства проверяет целевое расходование алиментов.
— В случае нецелевого расходования алиментов плательщик имеет право обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов или о внесении части алиментов на личный счет ребенка в отделении Государственного сберегательного банка Украины.
Добрый день! Как подать на алименты, если я не знаю местонахождение бывшего супруга, в разводе, с 2011, ребёнку, почти 15, помощи от него никакой, пару раз присылала его мать почтовым переводом по 300-400 гривен. Мы живём в разных областях. При разводе на алиментов не подавала. Он официально нигде не работал
Здравствуйте.
Иск на алименты подается по вашей прописке.
В иске вы можете указать последнее известное вам зарегистрированное место жительства бывшего мужа, а суд перед назначение дела к рассмотрению будет делать соответствующие запросы — прописан ли он еще по этому или выписан, и куда выписан.
Здравствуйте! Бывший муж официально не работает. Алименты были назначены судом в твердой денежной сумме 800грн. Помогите разобраться для индексации алиментов нужно обращаться в суд или индексировать должен исполнитель? Исполнитель говорит что только через суд. Что это превышение полномочий. И индексация назначается на всю сумму если есть задолженность ?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую сумму алиментов нужно выплачивать если безработный на данный момент! До этого все платежи проводились вовремя
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, на какую сумму алиментов могу рассчитывать если мой муж платит уже алименты по суду 10 летниму сыну, у меня дочь 9 месяцев и я ещё в декрете! На данном этапе он безработный и выплат никаких не получает! Какие будут выплаты мне и предудущей жене?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста… Мой муж в разводе с первой женой уже 11 лет. Платит алименты сначала по 300 грн., а потом по 500 по договорённости. Есть решение суда ( 1/4 от всех видов заработка, но не меньше 30% от прожиточного минимума) от 2006 года.
Пол года назад она подала в юстицию для начисления задолженности. Он не работает по состоянию здоровья, у нас в браке есть общая дочь( очень) болезненная, работаю я и со своей з/п плачу алименты последние три года, не меньше 30% — сейчас не меньше 50%.
Скажите он есть должник или нет, если да то что же делать?
Здравствуйте.
Если имеется решение суда на взыскании 1/4 от заработка, то о какой договоренности может идти речь. Он должен платить то что указано в решении.
Он не работает по состоянию здоровья — есть справка с мед учреждения или заключение МСЕК о том, что он является нетрудоспособным?
Согласно ЗУ Об общеобязательном государственном пенсионном страховании: «нетрудоспособные граждане — это лица, достигшие установленного статьей 26 настоящего Закона пенсионного возраста, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом».
В любых других случаях лицо считается трудоспособным.
Если плательщик алиментов не работает и не получает никаких доходов официально (например, пенсия) то алименты начисляются исходя из средней заработной платы работника по данной местности (где он прописан — город, область). И исходя из этого он может являться должником, для установления данного факта вам необходимо обратиться к гос.исполнителю в исполнительную службу, которая занимается взысканием алиментов с вашего супруга и взять подробный расчет по алиментам.
Освобождение от уплаты задолженности по алиментам предусмотрено ст. 197 СКУ: «2. По иску плательщика алиментов суд может полностью или частично освободить его от уплаты задолженности по алиментам, если она возникла в связи с его тяжелой болезнью или другим обстоятельством, что имеет существенное значение».
Также вы можете обратиться с иском об уменьшении размера алиментов по ст. 192 СКУ: «Размер алиментов, определенный по решению суда или договоренностью между родителями, может быть со временем уменьшен или увеличен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-то из них и в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом». Образец иска — https://prosto-alimenty.com/obrazets-iskovogo-zayavleniya-ob-umenshenii-alimentov-na-rebenka/
Здравствуйте.
Вы можете просить взыскать алименты:
— в твердой денежной сумме
— в части от заработка
Если алименты назначены судом будут взыскиваться в части от заработка, то поскольку он официально безработный и не получает никаких выплат, алименты будут начисляться исходя из средней заработной платы работника по местности его проживания (прописки).
Примерные размеры алиментов, которые назначает суд вы можете прочитать в статье — https://prosto-alimenty.com/razmer-alimentov-na-rebenka-v-ukraine/
Здравствуйте.
Вы оплачиваете то, что указано в решении суда:
— твердую денежную сумму
— часть от заработка
Если он безработный и по решению суда ему назначали алименты в части от заработка, то они расчитываються исходя из средней заработной платы по местности проживания.
Добрый день. При отсутствии официального дохода , можно платить 50% от минимального прожиточного минимума ребёнка или обязательно нужно платить 1.4 от среднего дохода работающего человека в регионе? Решение суда есть с назначением 1.4 от дохода, но не меньше половины прожиточного минимума
Добрый день,муж от первого брака имеет ребенка 13 лет,в разводе уже 10 лет,с ребенком общаться никто не дает,алименты раньше платил исправно,затем потерял работу и платил от заработка.Из-за задолженности по алиментам закрыли выезд за границу,сейчас платить нужно 930 грн,но он платил по 500 грн,у нас общий ребенок 3 года.Прислали письмо с юстиции,что ему запрещают водить машину и т.д. до погашения задолженности.Везде пишут,что если плательщик алиментов не платит в течении 6 месяцев алименты,тогда можно на него написать заявление,но он платил,только не ту сумму,что надо.Раньше было такое,что если платит хоть какую-то сумму,то ничего нельзя сделать,а сейчас уже не так?Подскажите пожалуйста,это просто инспектор юстиции не узнал,приходят ли какие-то деньги или по новым законам если ты платил сумму меньше положенной,то тогда можно заявление написать.
Добрый день.
Согласно новым изменениям по закону № 7277 меры (ограничение выезда за границу, ограничения в праве вождения ТЗ и др), применяются только к злостным неплательщикам алиментов — долг которых превышает суму уплаты за 6 месяцев.
При отсутствии официального дохода алименты выплачиваются исходя из средней заработной платы работника по данной местности. Если в решении суда — 1/4, то выплачиваются 1/4 от средней заработной платы.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста что делать 23.03.2012 году были назначены алименты в суме 500 грн но не менее 30%. На даный момент муж уже три года не платит…меняется ли сума выплат или нужно ити в суд
Добрый день.
Если бывший супруг живет в другой стране, сменил гражданство. Как в этом случае провести взыскание алиментов?
Здравствуйте.
Индексация размера алиментов производится предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами — предпринимателями, которые осуществляют соответствующие отчисления алиментов с дохода плательщика алиментов.
Однако, поскольку он является безработным то подобную процедуру можно осуществить через суд подав иск об индексации алиментов и приложив к нему расчет такой индексации.
Индексация назначается на всю сумму с помесячным расчетом.
Здравствуйте.
Вам необходимо обратиться в юстицию и написать заявление о признании и исполнении решения суда Украины о взыскании алиментов на территории др.государтсва на основани Конвенции о взыскании алиментов за границей, заключенной в Нью-Йорке в 1956 году.
Здравствуйте.
Сумма алиментов назначенных судом в твердой денежной сумме подлежит индексации, подробнее о ней вы сможете прочитать из статьи — https://prosto-alimenty.com/indeksatsiya-alimentov/
Однако если вы хотите существенно увеличить размер алиментов то вам необходимо обратиться в суд с соответствующим иском, пример иска — https://prosto-alimenty.com/obrazets-iskovogo-zayavleniya-ob-uvelichenii-alimentov-na-rebenka/
Добрый день. Если я не работаю. С кокой суммы берутся проценты элементов на ребёнка.
Юстиция устоновила от средней зароботной платы по Киевской облости. как это можно обьяснить?
Здравствуйте.
Алименты назначенные судом в части от заработка в случае если плательщик не работает назначаются исходя из размера средней заработной платы работника по данной местности (где он проживает). Данная норма закреплена в ст. 195 СК Украины.
Подробнее об этом вы можете прочесть в статье — https://prosto-alimenty.com/alimenty-s-bezrabotnogo/
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,я сейчас плачу 25% от зарплаты,это около 3000 грн. Ну так случилось,что я заболел,требуется операция стоимостью около 80000 грн,дают с этим диагназом 3гр.инвалидности.Ко всему этому женился на девушке с ребенком,отец ребёнка к сожалению умер. Хочу удочерить её. Могу ли я уменьшить сумму алементов,исходя из вышеперечисленого,так как еле хватает моей зарплаты,это не щитая того что лекарство ещё нужно покупать не дешевое. Спасибо.
Могу ли я проконтролировать расходы алементов на ребёнка,так как даже её родные не раз просили не давать ей денег,оставляет ребёнка на родных,а сама пропадает на неделю,пока деньги не закончатся. Что я могу сделать ,что бы быть уверенным что все деньги тратятся на ребёнка.Дочке 8 лет. Живём в разных городах,с ребёнком не даёт общаться.
Здравствуйте.
Вы можете обратиться в суд с исковым заявлением об уменьшении размера алиментов на основании ст. 192 СКУ: Размер алиментов, определенный по решению суда или договоренностью между родителями, может быть со временем уменьшен или увеличен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-то из них и в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Перед подачей иска соберите все необходимые документы относительно вашего состояния здоровья, а также приложите документы, свидетельствующие об удочерении ребенка.
Здравствуйте.
Вы можете обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением о проведении проверки целевого использования алиментов. На основании заявления, служба осуществляет ряд действий направленных на выявление правильности использования получателем алиментов средств. По результат проверки она выдает ответ заявителю. В случае подтверждения факта нецелевого использования алиментов, заявитель имеет полное право обратиться в суд с иском и требовать: уменьшить размер алиментов или о внесении части алиментов на личный счет ребенка в отделении Государственного сберегательного банка Украины.
Однако, если у вас на руках есть четкие доказательства данного факта, вы можете сразу обращаться в суд с исковым заявлением не дожидаясь проведения проверки (ч. 3 ст. 19 СКУ). В данном случае орган опеки будет выступать третьим лицом на стороне ребенка и выскажет свое мнение относительно данного вопроса уже непосредственно в зале суда.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, мой брат не живет с женой 2 года уже,но ещё женаты. Есть маленький ребенок 3 года. На днях подают на развод,и она хочет подать на алименты. Он каждый месяц пересылает на ребенка по 100 $,но она хочет больше. Он в Украине не работает, а работает официально в Польше. И соответственно доход там тоже больше. Какую сумму может призначить суд? % будет высчитывается с польской зарплаты или так же само 50 % от прожиточного минимума?
Здравствуйте.
Все зависит от того, что она будет просить в иске.
Согласно законодательства Украины, истец сам выбирает способ взыскания алиментов: или в твердой денежной сумме, или в части от заработка.
В любом случае эта сумма должна быть не ниже 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.
Здравствуйте! Я в разводе с мужем более 10 лет, у нас совместный ребёнок 13 лет. Муж второй раз в браке и имеет ребёнка 7 лет. По суду ( муж подавал об уменьшении алиментов ) присудили выплачивать нашему совместному ребёнку 1/6 от всех доходов. На данный момент он платит 400 гр . Может ли муж платить менее минимальной суммы алиментов 973гр)?заранее спасибо!
Здравствуйте.Скажите пожалуйста,если я подам на алименты,сколько я буду получать.Ребенку 8 лет,муж работает в Киеве официально,но зарплата у него минимальная?
Здравствуйте.
Для определения того, сколько должен платить ваш бывший супруг алиментов вам необходимо обратиться в исполнительную службу и взять у них помесячный расчет алиментов.
Здравствуйте.
Все зависит от того, какой способ взыскания алиментов вы укажите в исковом заявлении:
— твердую денежную сумму (например 1500 грн.)
— или процент от заработка (как правило на одного ребенка — это 1/4 часть от заработка)
Кроме того, при рассмотрении дела и вынесении решения суд будет принимать во внимание материальное и семейное положение обеих сторон, а потому указанный вами размер может быть изменен.
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, согласно нового закона 8296, изменения которого вступают в силу с 28.08.18, автоматом будут пересчитывать минимальный размер алиментов с 30% до 50%, сейчас получаю 1/4, но не менее 30% от прожиточного минимума, надо ли мне подавать в суд на 50% от прожиточного минимума или исполнительная служба пересчитает сама и отправит новый исполнительный лист на предприятие бывшего мужа.
Добрый день.
У меня минимальная ЗП (3600). Алименты на двоих детей (от 6 лет) снимают 1200 грн (1/3) от ЗП.
Правильно это или на каждого ребёнка должно быть по 970?
Правда,что с сентября минимальные алименты 1944 грн?
Какая сумма алиментов на 2х детей (8и10 лет)должна быть,если бывший муж оформлен на пол ставки?
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, если нет официального взыскания алиментов, а отец ребенка покупает ему одежду, школьные принадлежности и т.п.., то чеки о затратах могут в случае чего служить доказательством его материального участия в жизни ребенка? Потому что мать ребенка ведёт не лучший образ жизни и есть опасения, что деньги до ребенка просто не дойдут…
Здраствуйте. Обращаюсь к Вам с такой вот проблемой. Развелfсь с мужем. Осталось 2-е детей. 6 и 9 лет. Бывший муж работает не официально( к тому же инвалид, протэз тазобедренного сустава). Ему назначили алименты в размере 1000грн. Он подал аппеляцию. Мол не правомерная сумма алиментов, к тому же я инвалид, выплачивать такую сумму нет никакой возможности!. Какую сумму он должен платить по закону? Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Минимальный размер алиментов на ребенка был увеличен еще в 2017 году с 30% на 50% от прожиточного минимума. Автоматически он не пересчитывается, поэтому необходимо обращаться в суд.
Здравствуйте.
Да, могут.
Здравствуйте.
Новый закон вводит два понятия:
— рекомендуемый размер алиментов, который устанавливается в размере 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста;
— гарантируемый размер алиментов — 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.
Здравствуйте.
Алименты взыскиваются в том размере, что указан в решении суда.
Если там указано 1/3 часть от заработка, но не менее 30% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста, то все правильно:
3600/3=1200 грн.
при этом прожиточный минимум на одного ребенка 1944 грн.,а 30% от него — 583,20 грн. на одного ребенка, соответственно на двоих 1166,40 грн. — минимальные алименты.
Для того, чтобы минимальные алименты взыскивались в размере 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста необходимо обращаться в суд за увеличением такого размера.
Добрый день, подскажите, как быть, отец моего ребенка работает официально за границей, алименты раз 4-5-6 месяцев это 2000-4000 грн, в решении суда 25% от всех видов дохода.Как быть, я понимаю что так быть не должно.
Добрый вечер! Я плачу алементы ребёнку 10лет от первого брака 970 гр 50 процентов от прожиточного минимума так как зарплата минимальная 3700.У меня сейчас новая семья есть двое детей 6 лет и 2 года.У слышал в новостях что увеличили минимальный размер до 1800гр алементов .Сколько мне надо будет платить с зарплаты 3700?
Добрый день!
Подскажите, какая минимальная сумма алиментов на 2 детей 14 и 17 лет?
спасибо
Добрый день! С мужем в разводе, воспитываю двоих детей от 6лет. Официального взыскания алиментов нет, бывший муж самостоятельно платит 2тыс грн. на двоих детей. Может ли эта сумма увеличиться? Официально у него минимальная зп, но на самом деле намного больше. Спасибо.
Здравствуйте.
Минимально гарантированный размер алиментов на двоих детей составляет 1944 грн (по 972 грн на каждого ребенка)
Здравствуйте.
Вы оплачиваете то, что указано в решении суда.
Новым законом приняли, что судом может быть назначен минимально рекомендуемый размер алиментов, который равняется прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста лишь в случае достаточности заработка плательщика.
Вы можете договорится с ним о сумме алиментов и оформить все в договоре об уплате алиментов у нотариуса или подать на алименты и просить взыскивать 1/2 часть зарплаты или твердую денежную сумму. Но то что он платит сейчас и есть минимальными алиментами на ребенка от 6 до 18 лет.
Здравствуйте.
Минимальные алименты на ребенка в возрасте от 6 до 9 лет составляют 972 грн.
Минимально гарантированный размер алиментов на ребенка от 6 до 18 лет составляют 972 грн.
Здравствуйте. Обращайтесь к своему гос.исполнителю который занимается взысканием алиментов, пускай делает расчет задолженности и принимает меры по принудительному взысканию.
Добрый день! У мужа есть ребёнок от первого брака,Клемента платил каждый месяц по 1000 грн немного больше положенного! Теперь есть второй ребёнок и платить по новому закону очень будет сложно! Какую минимальную суму он елементов он может платить! Ребёнку 8 лет! Спасибо большое!
Доброго времени.
Бывшая жена на алименты не подавала. Плачу 1300 грн в месяц. Дочери 6 лет.
Плюс покупаю одежду и т.д. Чеки сохраняю.
В настоящий момент живу в гражданском браке. Есть не родной ребёнок 8 лет.
Работаю — ФОП на 1 группе единого налога.
Недвижимости,транспорта в личной собственности нет.
Вопрос! Какой минимальный размер алиментов в моём случае?
Спасибо.
День добрый. Подскажите минимальный размер алиментов для ФОП на 1 группе единого налога. Недвижимости, машин в личной собственности нет.
Просто новости говорят одно: минимальный размер — 1800 грн, а на сайте ВР совершенно другое, что это половина от прожиточного минимума на ребёнка соответствующего возраста.
Хотелось бы внести ясность.
Заранее спасибо!
Здравствуйте.У отца моего ребенка минимальная зарплата и двое детей от второго брака.Какие алименты может установить суд и может ли измениться сумма если его жена также подаст на алименты?Спасибо.
Добрый день .
Учитывается ли доход матери при определении суммы алиментов с отца? К примеру, их доходы практически равны или доход матери превышает доход отца.
Спасибо
Здраствуйте. У меня двое детей от первого брака, на данный момент свыше 6 лет, плачу алименты в твердой денежной сумме-800грн.(400+400) призначеной судом в «14 году-официально не работал. На данный момент есть дочь 1.5 года во втором браке, и дочь 4 года жена (мать-одиночка).Какую сумму я обязан платить официально не работая и какую_ работая на мин. зарпл.(3.000 грн.-руки).
Здравствуйте.
Вы должны оплачивать то, что указано в решении суда…если алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, то и уплачиваются они в этой сумме вне зависимости от того, работаете вы или нет.
Здравствуйте. При определении размера алиментов суд учытывает состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов.
Здравствуйте.
Суд при определении размера алиментов суд учитывает материальное и семейное положение плательщика алиментов, наличия на его содержании других детей, его состояние здоровья.
На троих детей как правило назначают 1/2 часть от заработка, т.е. по 1/6 части на каждого ребенка. Но опять же в каждом конкретном случае эта сумма может отличаться.
Здравсьвуйте.
Минимальный размер алиментов равняется 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.
Здравствуйте. Я составляю заявление в суд о выплате алиментов. Как правильно сформулировать прошение о назначении алиментов, если ответчик нигде не работает:
1. 1/4 заработка ( дохода)
2. 50 процентов прожиточного минимума
3. 1/4 заработка, но не меньше 50 процентов прожиточного минимума на ребенка соответственного возраста?
Минимальный размер алиментов = 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.
Однако, если будет решение суда о взыскании алиментов в части от заработка, то такой размер будет исчисляться исходя из размера средней заработной платы работника по местности проживания.
Если это исковое заявление то 1/4 часть от заработка, но не менее 50 процентов прожиточного минимума на ребенка соответственного возраста.
Здравствуйте. У меня 2 дочери от первого брака (4 и 7 лет). Во втором браке родился сын (1год) и жена в декрете, т.е. на моем содержании. Работаю официально. С момента развода платил добровольно 3000-3700грн в месяц на двоих детей. Сейчас бывшая жена подала иск на алименты (вроде на 1/3 от моего заработка). Подскажите — должен ли суд учитывать наличие у меня 3-го ребёнка и жены в декрете? Присудят 1/3 или все меньше с учетом данных условий? И какие должны быть мои действия?
Заранее спасибо
Я развожусь. Есть сын 12 лет. Моя зарплата 5,5 тыс грн. При определении размера алиментов будет ли суд учитывать стоимость нашей общей с женой квартиры (продаем) и мою 1/3 часть в приватизированной квартире отца? Может ли эта недвижимость повлиять на размер алиментов? Спасибо.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с 2011 года плачу алименты на сына в размере 1\4, но не менее 30% от прожиточного минимума, госисполнитель сама пересчитала размер алиментов с 30% до 50%, ссылаясь на п.1 ст.71 ЗУ Про исполнительное производство. Бывшая жена никуда на повышение не подавала. Правомерны ли действия госисполнителя, ведь я на руках имею решение суда не менее 30% от прожиточного минимума, а не 50%. И на сколько я знаю, решение суда обратной силы не имеет. Спасибо за ответ.
Здравствуйте! От первого брака есть ребенок 14 лет, от второго брака ребенку 5 лет. Размер у обеих детей 1/6. У меня открыто ФОП, подаю нулевые доходы. Раньше платил алименты 460 грн., так как нулевые доходы, на каждого. Изменилось ли что-то в размере алиментов, если подаешь нулевые доходы?
Здравствуйте.
Вам необходимо собрать документы о том, что на вашем содержании находится ребенок и жена. Тогда суд учтет эти обстоятельства при определении размера алиметов.
Здравствуйте, мой муж платит алименты своему ребенку от первого брака, все чеки каждые пол года относит в иполнительную службу, теперь ему предъявили долг примерно 40 000 грн за 3 года(2015-2017), так как чеки у них «утеряны» , а бывшая жена не хочет подтвержать что он платил все это время, что бы получить и эту сумму, копий чеков мы не делали. Что делать в такой ситуации и как вообще могли пропасть чеки? Буду благодарна за ответ.
Здравствуйте. Я разведен, плачу алименты на двоих сыновей, 13 и 15 лет. Сумма выплат составляет 3000 грн. на обоих, по решению суда 1\3 часть доходов. Во втором браке есть дочь 2х лет. Если вторая супруга подаст на алименты, уменьшится ли выплата алиментов на первых детей (алименты на дочку вычтут из суммы 3000 грн, т.к. она выше минимально положенной) или возростет (алименты на дочку будут взымать дополнительно к алиментам на сыновей в размере, установленном судом)? Спасибо.
Здравствуйте.
Если вторая супруга подаст на алимент сумма взысканий увеличится.
Для уменьшения размера алиментов необходимо обращаться вам в суд с соответствуюшим иском.
Здравствуйте.
Алименты с ФОП высчитываются в зависимости от того на какой системе налогообложения он находится. Подробнее — https://prosto-alimenty.com/alimenty-s-flp/
Здравствуйте.
Вы можете официально написать заявление гос исполнителю, в котором просить указать на каком основании она произвела такой перерасчет.
Как правило, такой перерасчет производится судом.
Здравствуйте.
Напишите официальное заявление в исполнительную, пускай дадут разъяснение о пропаже чеков и сумме задолженности. Исходя уже из ответа можно будет двигаться дальше — искать чеки, делать запросы в банк, обращаться в суд и оспаривать задолженность.
Здравствуйте.
При определении размера алиментов суд учитывает
1) состояние здоровья и материальное положение ребенка;
2) состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;
3) наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;
3-1) наличие на праве собственности, владения и / или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;
3-2) доведены взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказано источник происхождения средств;
4) иные обстоятельства, имеющие существенное значение.
Добрый день Если детям 10и 14 лет ,какие алименты я могу получать.
Пожалуйста подскажите как лучше сделать. Ребенку 11 лет. Муж, сразу уволился при подаче на алименты с официальной работы, так как большая была зарплата и устроился на подобную , но нелегально. Судом назначили 500гр но не меньше прожиточного минимума. Так как он не работал на момент суда. Сейчас получаеться больше. Что бы подать в суд, требуют обязательно что бы я Нанимала адвоката иначе документы не принимают. Это опыт с первой подачи. Ребенок еще ходит в басеин, 500градусов и на курсы. У меня зарплата официальная 1800гривень. Могу ли я нанять адвоката, но что бы услуги оплачивал бывший муж. И нужно мне платить судовой сбор. Если с адвокатом не получиться, то учесть что ребенок часто болеет, ходит в басеин и на курсы, могут ли назначить больше минимума. И как лучше написать в заявлении, на рассмотрении суда, но не менее прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста?
Добрый день! Скажите пожалуйста, если я НЕ работаю и постоянно плачу на ребенка по 1000 грн в месяц, ребенку 11 лет, и мне пришло письмо с ДВС что я имею долг, потому что мало плачу, по новому какому-то закону должен платить мин 2025грн. Может такое быть??Спасибо.
Добрый день, скажите пожалуйста если я с бывшим мужем в разводе уже 5лет на алименты сразу не подала то я могу сейчас подать на алименты? Он имеет 2гражданства Украинское и Российское(Крым),работает там официально-сам он украинец.Сыну 9лет . Спасибо
Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос: Правомерны ли действия госисполнителя поменять с 28.08.2018 размер алиментов с 1/6, но не менее 30% от прожиточного минимума до 1/6, но не менее 50% от прожиточного минимума. На предприятие пришел новый исполнительный лист уже на 50% и бухгалтер удерживает по новому. Могу ли я куда обратиться или всё сделано согласно закона. Спасибо.
Здравствуйте, подскажите, работал официально на минимальной з/п, алименты удерживались согласно исполнительного листа 1/6, но не менее 50% от прожиточного минимума. Сейчас устроился на новую работу, в исполнительную пока не сообщал, лист вернули им со старой работы обратно. Вопрос, можно ли мне платить самостоятельно алименты, согласно получаемой сейчас з/п выходит размер 972 грн. или если работаешь официально алименты обязан платить бухгалтер фирмы.
Здравствуйте.
Вы можете подать на алименты в любой момент. Стоит отметить, что они будут назначены с момента подачи искового заявления в суд.
Здравствуйте.
Алименты с безработного рассчитываются исходя из размера средней заработной платы по местности проживания.
Чтобы понять правильно ли вам начисляют необходимо взять расчет алиментов по месяцам и проверить начисления.
Здравствуйте.
Минимально гарантированный размер алиментов равняется 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.
Здравствуйте.
Я в декретном отпуске,ребенку 1 год и 8 мес., могу ли я получить алименти на себя и на ребенка и в каком процентном соотношении к зарплате мужа?
Здравствуйте.
Да, вы можете подать на алименты на свое содержание и на содержание ребенка по 1/4 части от заработка на каждого.
Здравствуйте.
Оплачивать должна бухгалтерия предприятия где вы работаете.
Здравствуйте. Обращайтесь к гос исполнителю и узнайте на основании чего он произвел изменения.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, видела информацию что с 30 августа 2018 года увеличивают размер алиментов, тоесть теперь он должен равняться прожиточному минимуму — 1800 грн на ребенка. Есть такое или этот закон не приняли？ у меня двое деток 6 и 8 лет, отец официально не работает, значит минималка должна быть 1800+1800＝3600 грн？
заранее спасибо
Подскажите пожалуйста, по решению суда и бывший муж дал согласие что на двоих детей возрастом 7и 2лет он будет платить 30%от заработков, суд постановил что бывший муж должен выплачивать по 30% на каждого ребёнка до достижения ними совершенолетия, прошло 5 лет, муж то платил то нет я решила сделать перерасчёт и в исполнительной службе инспектор выдаёт мне справку в которой указано 30% на двоих детей, и говорит что все верно подсчитано но 60% и 30% вещи разные и суммы тоже, поэтому подскажите пожалуйста какая сумма на сегодняшний день алиментов на двоих детей, если решением суда указано по 30% на каждого ребёнка, спасибо сейчас детям 12 и 7 лет
Вы своих детей за 1000 гривен прокормить сможете? А папа сделал детей,теперь должен за них отвечать и платить!!! А не убегать и просить меньше платить!по полной!На вас же деньги он находит,чем ребенок хуже один и второй?!
Добрый день.У меня двое деток 7 и 6 лет.Бывший муж не выплачивает алименты и скрывается.Нигде не работает.Куда в таких случаях обращаться и сколько он должен выплачивать?Уже 3 года в разводе.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, с мужем в разводе 2 года, дочь 7 лет. Муж моряк дальнего плавания, могу ли я подать иск о получении алиментов в % соотношении от его дохода, если он работает как free lancer.
Здравствуйте. Подала на алименты, дочке 7 лет. Запрашивала фиксированную сумму. Бывший муж отказывается платить, хочет что бы забрала иск, ссылаясь, что у него минимальная официальная зарплата. Многие фирмы, уходя от налогообложения ставят минимальные зарплаты. Подскажите, какие шансы все таки добиться фокссированной суммы, если знаю что он получает «в конверте». Стоит ли судиться дальше?
Здравствуйте. В разводе пол года. Ребенку 1год 7месяцев. Папа платит алименты 700 грн — это нормально. Одесса
Здравствуйте.
Суд не ограничивается размером заработка (дохода) плательщика алиментов в случае установления наличия у него расходов, превышающих его заработок (доход), и в отношении которых таким плательщиком алиментов не доказано источник происхождения средств для их оплаты. (ст. 182 СКУ)
Здравствуйте.
Да, можете.
Здравствуйте.
Алименты в добровольной форме уплачиваться исходя из договоренности между родителями.
Здравствуйте.
Если нет решения суда — то в суд с иском о взыскании алиментов.
Если есть решение суда — в исполнительную службу.
Здравствуйте.
Прочитайте еще раз решение суда и поймете верно сделал исполнитель расчет.
30 % рассчитывается от заработка плательщика алиментов. В данной статье вы можете посмотреть лишь минимальный размер.
Здравствуйте.
Законом установлено два минимальных размера:
— минимальный гарантированный = 50% прожиточного минимума (назначается в любом случае)
— минимально рекомендуемый = 100% прожиточного минимума (назначается в случае достаточности заработка плательщика)
Здравствуйте.
Вы можете нанять адвоката, оплатить его услуги и просить суд взыскать эти оплаченные услуги со второй стороны.
Судебный сбор при подаче иска о взыскании алиментов не оплачивается.
Вы можете взыскать с мужа дополнительные расходы на ребенка — в связи с болезнью, посещением курсов и пр.
В иске вы должны указать четкую формулировку или в определенной части от заработка или в определенной сумме, но не менее 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.
Добрый день,я с мужем с 2017 года в разводе у меня двое детей 14 и 4 года, дети от разных браков, мужу на маленького ребенка присудили сумму в твердой денежной сумме 1200 грн он платит исправно но повышать сумму наотрез отказывается, официально он не работает, ребенок очень часто болеет ни копейки больше он не дает, на данный момент уже 2019 год, как я могу содержать ребенка на такую сумму, если я обращусь в исполнительную службу могу ли я получить индексацию и за какой период и какая будет сумма, или мне нужно опять обращаться в суд.
Спасибо.
Добрый вечер, у меня два сына 10 и 14 лет, когда бывший муж работал на предприятии, размер алиментов был 33% от заработка. Он взял уволился чтобы снизить алименты, работает неофициально и з.п получает по всей видимости «в конверте» — при этом пересекает по несколько раз в неделю границу — пассажирские перевозки на Россию, при этом мне переводил по Приват 24 всего 2000 грн на двоих деток… Итак, вопрос…такая ли должна быть сумма по алиментам, и как привлечь его к ответственности… Он скрывает заработки, при этом говорит что с нас хватит…. Прошу консультации!
Здравствуйте мой бывший муж работает за границей плотит елиментов когда сколько хочет то 1000 то 900 и то не каждый месяц. Как мне добиться чтобы он платил хотя-бы 3000-4000. Ребёнок 10 лет часто болеет.
Здравствуйте подскажите какой размер алиментов будет если у меня ФОП 1група?
Здравствуйте.
Минимальный размер алиментов указан на сайте.
Если имеется решение суда, то и оплаты он должен осуществлять по нему и в том размере, который там указан.
Здравствуйте.
Индексацию проводит тот, кто начисляет алименты. Если исполнительная отказывается, то только через суд.
Вы также можете подать на взыскание дополнительных расходов на содержание ребенка, приложив все чеки за лечение.
Здравствуйте. Моя жена лишила родительских прав своего бывшего «гражданского» мужа. Должен ли он и дальше плать алименты, если она получает на дочку помощь от государства? Официально он нигде не работает и проживает в другой области. И у него задолженность ~ 38000грн. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Лишение родительских прав не прекращает выплаты по алиментам.
Здравствуйте. Алименты с ФЛП — https://prosto-alimenty.com/alimenty-s-flp/
Все зависит от тог, что написано в решении суда.
Если ребенок часто болеет вы можете обратиться в суд и взыскать с бывшего супруга расходы на лечение.
Касательно увеличения алиментов необходимо изучить решения суда и все материалы, чтобы можно было сказать можно ли сделать это.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с женой в разводе более года, есть общий ребенок ( 3 года) Я временно нигде не работаю, деньги сбрасывал каждый месяц (суммы разные) + соответственно периодически покупал одежду, лекарства, продукты. Не зная, что подаст на аллименты чеки не сохранял, некоторые есть, но даже не 50 % из всей помощи. Жена в заявлении просит 30 % от дохода. Я нахожусь в гражданском браке ( есть маленький ребенок жены от 1 го брака, жена тоже пока без работы)
Какую сумму мне могут назначить, влияет ли то, что я помогал и если она подала +- пол года назад, будет ли насчитываться сумма с момента подачи и будет ли учтена моя помощь ( есть чеки)
Здравствуйте. Алименты начисляются по решению суда с момента подачи иска в суд. Обязательно представьте после в исполнительную службу все имеющиеся у вас чеки.
При рассмотрении дела указывайте на то что у вас есть и другие люди на содержании. Это повлияет на размер алиментов.
Добрый день! Подскажите ребенку 20 лет живет и прописан на Украине с мамой у мамы 1 ребенок, отец в России у него еще есть 2 детей не соверешенлетних. Зарплата 15 т.р. всем платит алименты и плюс на Украине т.к. дочь якобы учиться очно и платно. У матери 1 ребенок и зрпалат больше, что и как в Суде заявить, чтобы проверили институт и сделали минимальн. плату алиментов на Украине совершен. летн. дочке ??? Заранее спасибо!
Здравствуйте! С женой несколько лет живу раздельно. Есть 14-няя дочь. Перечисляю ежемесячно 2500-3000 грн. на карту. Недавно узнал о том, что она со мной развелась, но (по ее заявлениям) подавать на алименты не собирается. С каким назначением платежа мне теперь переводить ей деньги, чтобы потом , если она передумает и решит подать на алименты, у меня были доказательства, что деньги перечислялись на ребенка?
Добрый день!Хотела бы узнать,бывший муж работает в Польше,а алименты выплачивает с задержкой в 3 месяца,а так же минимальную сумму (1013грн).Могу ли я куда то обратиться чтобы он выплачивал большую сумму, чем минимум алиментов на данный момент?
Здравствуйте. У мужа есть дочь от первого брака(18лет). Помогал деньгам всегда (суммы разные), или покупал дочери что нужно. Жена подала на алименты 2014 г. В 2018г пришло письмо на фирму где он работает с августа 2017г.об удержании средств. В январе 2019г пришло еще одно письмо об удержание 50% от дохода и о долге за 4 года в размере 70000тис грн. С 2014 по 2017 муж работал в ФОП на 0,25 ставки, но за основу взято по среднему области 7000грн, а не зароботная плата мужа которая составляла 300-400грн месяц!! Справка о доходах от ФОП была предоставлена , но в исполнительной службе сказали, что это не документ. Вопрос: какие нужны документы для нормально перерасчёта алиментов? Какие сроки пересчёта после предоставления справок?
В назначении указывать что это алименты на ребенка
Здравствуйте,интересует вопрос,я официально не работаю и нигде не числюсь,алименты плачу 1500,но в испонительной службе сказали вырос прожиточный минимум ,сумма алиментов с 2019 года выросла и необходимо уже платить около 2100,могу ли я как то подать на уменьшение суммы,ребенку 11 лет.И можно ли как то решить этот вопрос в исполнительной службе,а не через суд?
Здравствуйте,в 2014 году по решению суда мой бывший муж должен платить 1/3 или 30% от заработка но у него на тот момент был долг по алиментам 22 тыс грн,у него запрет на выезд с Украины наложен арест на его часть в приватизирован ной квартире,до декабря 2018 года он работал официально и выплачивал 2000 грн на 2-их детей с учётом задолженности,с декабря по сегодняшний день он стоит на бирже труда и перестал платить,юстиция прислала мне 1525грн алиментов за март 2019 г,он проживает в г.Днепр.Скажите сколько я должна получать,и может ли юстиция платить.Спасибо
Здравствуйте. Все вопросы относительно назначенных ранее алиментов решаются только через суд.
Здравствуйте!Хотела бы узнать какие нужны документы и куда обращаться,по поводу того,что бы увеличили сумму выплат и возможно ли это,если бывший муж ездит на зароботки заграницу,а алименты платит минимум 1015грн.(реб.10лет)?
Добрый день. Подскажите какая будет сумма алиментов на ребенка до 6 лет, если отец официально получает прожиточный минимум? Заранее спасибо
Бывший муж является гражданином РФ, имеет официальную прописку и официальное место работы. Детям 6 и 18 лет. Старшая учится в университете на контракте. Смогу ли я взыскать алименты с гражданина другой страны и какие нужны документы?
Здравствуйте. У меня есть вопрос по размеру начислений алиментов за 2017 год. Новый закон №2037 про алименты был принят 8 июля 2017 года, после которого минимальная сумма алиментов была увеличена до 50% от прожиточного минимума для ребёнка. Подскажите пожалуйста какая минимальная обязательная сумма алиментов была с 1 января 2017 года до 8 июля 2017 года на ребёнка 7 лет. Заранее Спасибо.
Здравствуйте. Все суммы минимальных алиментов указаны в статье
Здравствуйте. Смотрите статью минимальные алименты на ребенка, в ней указаны все размеры.
Здравствуйте. Будут выплачиваться минимально гарантированный размер алиментов. Суммы указаны на сайте
Здравствуйте. Юстиция перечисляет вам то что он оплачивает. Сам размер алиментов вы можете узнать у гос исполнителя, который занимается введением вашего дела
Здравствуйте. Увеличение алиментов происходит через суд
Здравствуйте.По решению суда бывший муж должен платить 1/5 от всех доходов.На данный момент он работает не официально и скрывает все доходы.Сколько он должен платить?Он утверждает что 50% от прожиточного на ребёнка?Это так?
Добрый день, поскольку он безработный официально, то алименты он платит 1/5 от среднего заработка по местности проживания.
Добрый день,подскажите пожалуйста если бывший муж платил аллименты не постоянно а периодически может ли бывшая супруга если не подавала в суд затребовать выплату всех не оплаченных аллиментов(примерно год)?Спасибо
Здравствуйте. Алименты за прошедшее время могут быть взысканы через суд только в случае предоставления доказательств того, что супруга обращалась за ними, а плательщик уклонялся от выплаты.
Доброго времени суток! Отец ребенка не платит алименты 17лет. Дочки сейчас 17 лет и 4 месяца. Какая сумма его задолженности?
Здравствуйте. Размер задолженности вы можете узнать в исполнительной службе, где открыто исполнительное производство по взысканию алиментов
Добрый день если муж не работает официально сколько должен платить алиметов на двоих детей по 15 лет .спасибо
Здравствуйте. Минимальный размер алиментов указан на сайте в зависимости от возраста ребенка.
Если имеется решение суда — то и оплачивает отец согласно ему.
Добрый день.
Если я оформлен на минимальную официальную заработную плату на пол ставки. Какой размер алиментов я должен платить каждый месяц? ребенку 10 лет.
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день.
МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ В 2020 ГОДУ
На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:
с 1 декабря 2019 года – 1197 грн. 50 коп.
Здравствуйте. С продажи совместно нажитого имущества-это доход для взыскивания алиментов?
Да, с продажи вашей части квартиры взыскиваются алименты в установленном решением размере.
Скажите пожалуйста так всё таки сколько нужно платить жене минимальный ГАРАНТИРОВАННЫЙ или РЕКОМЕНДУЕМЫЙ. Я не могу понять. Я безработный и в выконавчему листе написано просто «не меньше 50% прожиточного минимума соответствуюющего возраста.»
только что
Здравствуйте.
Платить необходимо не ниже минимально гарантированного размера алиментов, который равняется 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.
Добрый день. В разводе. двое детей 8 и 10 лет. Подала на алименты в %. Получаю 3200 на двоих. Муж ФОП, в декларации, как госслужащая, я подавала во время брака его доходы(они составляют от 1000000 ). Я знаю,что деньги есть. Прошу,чтоб добавил деньги на содержание. Муж говорит,если б не подала на алименты, тогда бы больше давал, а так специально ничего добавлять не собирается. Могу ли я написать заявление в суд, чтоб алименты получать в твердой сумме? и как рассчитать эту сумму? Какие документы нужны?
Здравствуйте. Вы можете изменить способ взыскания алиментов. Он изменяется по решению суда по иску получателя алиментов. Сумма должна быть не ниже минимального гарантированного размера алиментов, который равняется 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.
Документы, подтверждающие:
— наличие на праве собственности, владения и / или пользования у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав.
— доведены взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказано источник происхождения средств.
При невозможности получить данные доказательства — их можно истребовать по заявлению по обеспечению доказательств.