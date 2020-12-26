Минимальный размер алиментов представляет собой гарантированный государством минимум, который должен получать ребенок соответствующего возраста.

Другими словами, это та нижняя планка, за которую не должен переступать плательщик алиментов на ребенка вне зависимости от того, какой он имеет уровень дохода.

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Какой минимальный размер алиментов

Согласно ч. 2 ст. 182 Семейного Кодекса Украины: «Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть приговорен судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов».

Что такое прожиточной минимум для ребенка соответствующего возраста, а также актуальные размеры такого минимума приведены в соответствующей статье.

В связи с постоянными изменениями в действующем законодательстве Украины этот размер может изменятся.

Минимальная сумма алиментов в Украине

минимальный гарантированный размер алиментов в 2021 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2021 года – 960 грн. 50 коп.;

с 1 июля 2021 года – 1006 грн. 50 коп.;

с 1 декабря 2021 года – 1050 грн. 00 коп.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2021 года – 1197 грн. 50 коп.;

с 1 июля 2021 года – 1255 грн. 00 коп.;

с 1 декабря 2021 года – 1309 грн. 00 коп.

минимальный рекомендуемый размер алиментов в 2021 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2021 года — 1921 гривна

с 1 июля 2021 года — 2013 гривен

с 1 декабря 2021 года — 2100 гривен

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2021 года — 2395 гривен

с 1 июля 2021 года — 2510 гривен

с 1 декабря 2021 года — 2618 гривен

минимальный гарантированный размер алиментов в 2020 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2019 года – 889 грн. 50 коп.;

с 1 июля 2019 года – 929 грн. 50 коп.;

с 1 декабря 2019 года – 960 грн. 50 коп.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2019 года – 1109 грн. 00 коп.;

с 1 июля 2019 года – 1159 грн. 00 коп.;

с 1 декабря 2019 года – 1197 грн. 50 коп.

минимальный рекомендуемый размер алиментов в 2020 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2020 года – 1779 грн. 00 коп.;

с 1 июля 2020 года – 1859 грн. 00 коп.;

с 1 декабря 2020 года – 1921 грн. 00 коп.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2020 года – 2218 грн. 00 коп.;

с 1 июля 2020 года – 2318 грн. 00 коп.;

с 1 декабря 2020 года – 2395 грн. 00 коп.

минимальный гарантированный размер алиментов в 2019 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2019 года – 813 грн. 00 коп.;

с 1 июля 2019 года – 849 грн. 50 коп.;

с 1 декабря 2019 года – 889 грн. 50 коп.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2019 года – 1013 грн. 50 коп.;

с 1 июля 2019 года – 1059 грн. 00 коп.;

с 1 декабря 2019 года – 1109 грн. 00 коп.

минимальный рекомендуемый размер алиментов в 2019 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2019 года – 1626 грн. 00 коп.;

с 1 июля 2019 года – 1699 грн. 00 коп.;

с 1 декабря 2019 года – 1779 грн. 00 коп.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2019 года – 2027 грн. 00 коп.;

с 1 июля 2019 года – 2118 грн. 00 коп.;

с 1 декабря 2019 года – 2218 грн. 00 коп.

в 2018 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2018 года – 746 грн. 00 коп.;

с 1 июля 2018 года – 779 грн. 50 коп.;

с 1 декабря 2018 года – 813 грн. 00 коп.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2018 года – 930 грн. 00 коп.;

с 1 июля 2018 года – 972 грн. 00 коп.;

с 1 декабря 2018 года – 1013 грн. 50 коп.

в 2017 году (по новому закону)

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2017 года – 677 грн. 50 коп.;

с 1 мая 2017 года – 713 грн. 00 коп.;

с 1 декабря 2017 года – 746 грн. 00 коп.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2017 года – 844 грн. 50 коп.;

с 1 мая 2017 года – 888 грн. 50 коп.;

с 1 декабря 2017 года – 930 грн. 00 коп.

в 2016 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2016 года – 350 грн. 10 коп.;

с 1 мая 2016 года – 368 грн. 40 коп.;

с 1 декабря 2016 года – 393 грн. 90 коп.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2016 года – 436 грн. 50 коп.;

с 1 мая 2016 года – 459 грн. 30 коп.;

с 1 декабря 2016 года – 491 грн. 10 коп.

в 2015 году

На одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2015 года – 309 грн. 60 коп.;

с 1 сентября 2015 года – 350 грн. 10 коп.

На одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2015 года – 385 грн. 80 коп.;

с 1 сентября 2015 года – 436 грн. 50 коп.

Необходимость определения минимального размера алиментов

Определение минимального размера алиментов, который должен начисляться, очень важна, ведь именно он учитывается при подачи, а также рассмотрении иска о взыскании алиментов в суде. Суд не вправе определить меньший размер алиментов, чем минимальный гарантированный размер, поскольку это нарушит права ребенка на полноценную жизнь и всестороннее развитие.

Кроме того, именно по этой граничной планке выравниваются алименты, которые были присуждены судом в твердой денежной сумме. Для этого используется несколько законодательно определенных способов, таких как:

индексация алиментов;

обращение в суд с иском об увеличении алиментов на содержание ребенка;

обращение в государственные органы с заявлением на получение государственной помощи.

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